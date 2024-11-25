Bursa’da “Mübadele ve Mübadillerin Kültürel Mirası” paneline yoğun ilgi

Etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Baran Güneş, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Panelin açılışında duygu dolu bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, mübadelenin her iki toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

UZMAN İSİMLERDEN DERİNLEMESİNE DEĞERLENDİRMELER

Panelin açılışı, tarih uzmanı Alis Altan’ın duygu odaklı göç temalı sunumuyla yapıldı. Ardından söz alan Prof. Dr. Kemal Arı, mübadelenin tarihsel arka planını detaylandırarak bu zorlu süreci katılımcılara aktardı. Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen ise mübadele yolculuğu, iskan ve yeni bir yaşam kurulurken yaşanan zorlukları, etkileyici hikayelerle dinleyicilere aktardı. Ergelen, uyum sorunlarına dair örneklerle mübadillerin toplumsal entegrasyon süreçlerini gözler önüne serdi.

Araştırmacı yazar Aycan Yılmaz, patriyot mübadillerin somut olmayan kültürel mirasını anlatarak, günlük yaşamdan geleneklere uzanan bu değerleri somut örneklerle açıkladı.

TÜRKÜLER VE LEZZETLERLE UNUTULMAZ ANLAR

Verilen aradan sonra sahneye çıkan Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, mübadil türküleriyle panele duygu dolu bir atmosfer kazandırdı. Varlı, aynı zamanda mübadil müzik kültürünü etno-müzik perspektifinden ele alarak müzik mirasının önemine dikkat çekti.

Panelin bir diğer ilgi çeken konuşmacısı, mutfak araştırmacısı Ramazan Başan oldu. Başan, mübadil mutfağının Akdeniz gastronomisine katkılarını anlatarak bu değerlerin dünya literatürüne kazandırılması gerektiğini belirtti. Türkiye mutfağının, İtalyan ve Yunan mutfakları kadar tanıtılmadığına dikkat çeken Başan, bu konuda mübadil kuruluşlarına ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

GİRİT DANTELLERİ VE KURABİYELERİ DAMGA VURDU

Etkinlikte, Mudanya Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği’nin katkıları büyük beğeni topladı. Sevgi Akkuş’un hazırladığı Girit Dantelleri Sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, Birsen Kermen’in hazırladığı Girit kurabiyeleri etkinliğe tat kattı.

Panel, mübadelenin geçmişten günümüze uzanan etkilerini ele alırken, mübadil mirasının kültürel ve insani bağları güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti. Katılımcılar, hem bilgi dolu sunumlar hem de nostaljik dokunuşlarla unutulmaz bir gün geçirdi.