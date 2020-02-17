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Bursa'da off road magandaları tarlaya zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 10:01 | Son Güncelleme

Bursa Mustafakemalpaşa'da tarım alanında off road yapan magandalar maddi hasara sebep oldu. Sabah tarlasına gittiğinde durumu fark eden ve büyük üzüntü yaşayan Mustafa Tokcalar, durum ile ilgili yaptığı değerlendirmede sadece zevk için böyle bir zarar veren kişilere tepki gösterdi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi ile sanayi arasındaki yol üzerinde bulunan Mustafa Tokcalar’a ait tarım alanında, off road yapmak isteyen kişi ya da kişiler, tarlada maddi zarara neden oldu.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAK

Sabah tarlasına gittiğinde durumu fark eden ve büyük üzüntü yaşayan Mustafa Tokcalar, durum ile ilgili yaptığı değerlendirmede sadece zevk için böyle bir zarar veren kişilere tepki gösterdi. Tarlasında yonca ekili olduğunu anlatan çiftçi Tokcalar, mevcut zararın maddi olarak ölçülemeyeceğini ve manevi olarak durumun çok daha ağır olduğunu ifade etti.
Sürecin takipçisi olacağını da ifade eden Tokcalar, bu tabloya neden olanların bulunmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tarla Off Road

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