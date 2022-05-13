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  4. Bursa'da okey masasında şaşkına çeviren olay: Doğum yaptığını anladık, ellemedik

Bursa'da okey masasında şaşkına çeviren olay: Doğum yaptığını anladık, ellemedik

13.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen şaşkına çeviren olayda okey oynanan masada kedi doğumu gerçekleşti. Olay karşısında şaşıran ve doğuma tanık olan mahalle sakinleri, “Kedi yanımızda yatıyordu. Birden bağırmaya başlayınca doğum yaptığını anladık. Bizde ellemedik. Kahvehanenin kedisi adı Şirin ve biz ona burada bir yuva yapacağız” dedi.

Bursa'da okey masasında şaşkına çeviren olay: Doğum yaptığını anladık, ellemedik

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahalle sakinlerinin 'Şirin' ismini verdikleri sevimli kedinin kıraathane içinde gerçekleştirdiği sürpriz doğum gören herkesin yüzünü güldürdü.

Kıraathanenin kalabalık olduğu saatlerde bir kutunun içinde 5 yavru kedi dünyaya getiren anne kediye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Şirinevler mahallesinin neşesi olan 'Şirin' adlı kedinin doğumdan hemen sonra yavrularını anne sütü ile beslemesi görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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''BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA DOĞUM OLDUĞUNU ANLADIK''

Doğuma tanıklık eden mahalle sakinleri ise, “Kedi yanımızda yatıyordu. Birden bağırmaya başlayınca doğum yaptığını anladık. Bizde ellemedik. Kahvehanenin kedisi adı Şirin ve biz ona burada bir yuva yapacağız” dedi.

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(İHA)

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Bursa
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