Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almanya'dan iki kişinin gümrük kaçağı binlerce çikolata getirdiğini tespit etti. Geçtiğimiz gün şüphelilerin bulunduğu Mudanya ilçesi Göynüklü Yolu girişinde yaptıkları yol kontrollerinde durdukları aracı arayan ekipler, aracın içerisine gizlenmiş, 3 bin 232 adet Alman markası çikolata ele geçirdi.

İki kişiyi gözaltına alan ekipler şüpheliler hakkında adli işlem uygularken, çikolatalar ise İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

