HABER
  4. Bursa'da otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı

Bursa'da otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde okulun kapısından yola aniden çıkan kız öğrenciye dolmuş çarptı. Metrelerce sürüklenen kız öğrenciyi otomobilin altında kalmaktan sırtındaki çantası kurtardı. Kazadan yara almadan kurtulan küçük kıza ilk müdahaleyi esnaf yaptı.

Edinilen bilgiye göre Çırpan Mahallesi Op. Dr. İlhami Şanal Sokak’ta bulunan Balibey İlkokulu’nda saat 14.30 sıralarında yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Otizmli olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, servise yetişmek için koşarak okulun kapısından çıkıp yolun karşısına geçmek istedi.

Tam bu sırada seyreden bir dolmuş bölgedeki hatalı parklanmalar sebebiyle küçük kızı fark etmeyerek çarptı. Yere düşen küçük kız dolmuşun önünde metrelerce sürüklense de sırtındaki çantası sayesinde dolmuşun altına girmekten kurtuldu.

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan kız öğrenciye çevredeki bir esnaf ilk müdahaleyi yaptı. Kucaklayarak kıç çocuğunu yolun kenarına taşıyan esnaf daha sonra 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Okul çıkışında öğrencilerin direk sokağa çıkması tehlike arz ederken, veliler ve mahalle sakinleri bu duruma tedbir alınmasını istedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü
Türk Metal Sendikası’ndan MESS’e siyah çelenkTürk Metal Sendikası’ndan MESS’e siyah çelenk
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralıMinibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kocasını öldürdü, sözleri akıllara durgunluk verdi

Sevgilisinin kocasını öldürdü, sözleri akıllara durgunluk verdi

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesi eve dönünce hayatının şokunu yaşadı! Acı haber

Annesi eve dönünce hayatının şokunu yaşadı! Acı haber

Rabia Naz dosyasını araştıran amir: Kızımızın vücudunda darbe belirtisi yok

Rabia Naz olayında yeni gelişme: Darbe belirtisi yok

LPG'li Araç Bakım ve Muayene

LPG'li Araç Bakım ve Muayene

Antalya'da 18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi karı-koca yakalandı

18 ayrı suçtan aranıyorlardı! Suç makinesi karı-koca yakalandı

Tekirdağ'da 8 ayrı adrese uyuşturucu baskını! Çok sayıda gözaltı var

8 ayrı adrese eş zamanlı baskın! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de Torbalı Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.