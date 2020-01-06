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  4. Bursa'da otobüsün önüne kırıp kaçmak isteyen sürücüyü yolcular engelledi

Bursa'da otobüsün önüne kırıp kaçmak isteyen sürücüyü yolcular engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün aninden önüne geçmeye çalışan dikkatsiz sürücü kazaya neden oluyordu. Olay sonrası kaçmak isteyen sürücüyü otobüs şoförü ve yolcular engelledi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Rıdvan Yakut'un kullandığı halk otobüsünün önünde seyir halinde olan otomobil aniden sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştığı sırada kazaya neden oluyordu. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yolcular büyük şok yaşadı. Otobüs şoförü aracı durdurdu. Yolculardan bazıları aşağı inip otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Otobüs şoförü ve yolcular kaçmak isteyen sürücüyü önünü keserek durdurdu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri gereken işlemleri yaparken, yolcular ise bir başka otobüsle yollarına devam etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa OTOBÜS

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