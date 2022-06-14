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Bursa'da otomobil evin duvarına girdi! Sürücü kaçtı, yaralanan arkadaşı hayatını kaybetti

14.06.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir evin duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü ise, ağır yaralanan arkadaşını aracın içinde bırakarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Halil Turgut kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa'da otomobil evin duvarına girdi! Sürücü kaçtı, yaralanan arkadaşı hayatını kaybetti

Bursa'daki kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Sölöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (47) idaresindeki bir otomobil, Sölöz girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan İbrahim Çelik'e ait evin duvarına çarptı.

YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Kaza sonrası araç sürücüsü A.E. olay yerinden kaçarken, araçta yolcu olarak bulunan Halil Turgut (60) ise ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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Otomobil içinden çıkartılan Halil Turgut ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SÜRÜCÜ EVİNDE YAKALANDI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.E., jandarma ekipleri tarafından kaza sonrasında gittiği evinden gözaltına alınarak olay yerine getirildi.

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Kazada hayatını kaybeden Halil Turgut’un yakınları acı haberi hastanede alınca gözyaşlarına boğuldular. Savcılık ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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trafik kazası Bursa
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