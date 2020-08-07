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  4. Bursa'da otomobil ikiye bölündü! 2’si ağır 5 yaralı

Bursa'da otomobil ikiye bölündü! 2’si ağır 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

Bursa'da sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak ikiye bölündü. Aracın ikiye bölünmesi üzerine yol kenarında bulunan bahçeye uçan 5 kişi sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Bursa'da otomobil ikiye bölündü! 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bursa-İzmir yolu Paşaçiftliği metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne seyir halindeki aracın sürücüsü Kaan M. (21) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan H.K. (17), B.İ. (17) ve B.İ. (20), A.K. (17) yol kenarında bulunan Paşaçiftliği’nin bahçesine savruldu.

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bahçeye savrulan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otların kesilmesinin ardından sedye ile çıkartılarak ambulansa bindirildi.

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OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazanın etkisiyle ikiye bölünen aracın parçaları yola savrulduğu için trafik yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen çekici ve trafik polislerinin yoğun çalışmaları sonrası Bursa-İzmir yolu trafiğe açıldı.

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Hastaneye kaldırılan yaralılardan, araç sürücü Kaan M. ve yanında oturan H.K. sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralılarının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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(İHA)

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