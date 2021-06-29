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  4. Bursa'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

29.06.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille motosikletin virajda kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.15 sıralarında Karacabey Boğaz yolu üzerinde meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyreden Hidayet Y. (43) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Halit Durmuş'un (55) kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Olay yeri incelemesinin ardından, Halit Durmuş'un cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hidayet Y. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Öte yandan feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş’un metrelerce havalandığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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