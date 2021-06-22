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  4. Bursa'da otomobiliyle köpeği ezen sürücü anbean görüntülendi

Bursa'da otomobiliyle köpeği ezen sürücü anbean görüntülendi

22.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yolun ortasında yatarken üzerinden otomobil geçen köpek yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücünün önce yavaşladığı ardından da köpeğin üzerinden geçtiği görüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gemlik Zeytin Hali yakınlarında meydana geldi.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun ortasında yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Sürücü, olay yerinden uzaklaştı, o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün köpeği görünce önce yavaşladığı, ardından da üzerinden geçtiği görüldü.

TEDAVİ İÇİN BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralanan köpeği görenler, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Köpek, tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı’na götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bu arada, Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri, köpeğe çarpan sürücünün bulunması için emniyete gidip konuyla ilgili şikayetçi oldu.

(DHA)

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