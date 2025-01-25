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  4. Bursa’da otomobiller alevlere teslim oldu! 10 araç küle döndü...

Bursa’da otomobiller alevlere teslim oldu! 10 araç küle döndü...

25.01.2025 08:00
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25.01.2025 08:00
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Bursa'da oto galerisine ait park alanında çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Sabotaj ihtimali üzerinde duran ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

OTO TAMİRCİSİNE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.

AA-20250125-36852883-36852882-BURSADA_BIR_OTO_GALERISINDE_CIKAN_YANGINDA_13_ARAC_HASAR_GORDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA-20250125-36852883-36852881-BURSADA_BIR_OTO_GALERISINDE_CIKAN_YANGINDA_13_ARAC_HASAR_GORDU

TOPLAM 13 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken 3 araç hasar gördü.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Otomobil
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