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  4. Bursa'da öz kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan pes dedirten savunma: İnsan hiç evladına kıyar mı?

Bursa'da öz kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan pes dedirten savunma: İnsan hiç evladına kıyar mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Bursa’da kızını 14 yerinden bıçaklayarak yaralayan baba mahkemede 'Öldürme kastım yoktu, insan evladına kıyar mı" diyerek tahliyesini istedi.

Olay, geçen yıl ocak ayında Yıldırım’a bağlı Emir Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Adnan S. (66), gece vakti annesiyle birlikte uyuyan kızı Yasemin S.’yi (33) 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, baba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İNSAN HİÇ EVLADINA KIYAR MI"

Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle ile yargılanan tutuklu Mehmet Adnan S., duruşmaya avukatı ile katıldı. Baba, "Bana teyzemden miras kaldı. Kızım çalıştığı halde çok fazla borca girdi ve bu borçları benim banka hesabıma girerek aldığı paralarla ödemeye çalışıyordu. Ben onu ikaz ettim, ama beni dinlemedi. Olay günü de telefonumu yurt dışına açtığını ve beni tekrar borca soktuğunu anladım. Ben de kızarak uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım, onunla önce tartıştım, daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırmaya başladım. Öldürme kastım yoktu, insan evladına kıyar mı" diyerek, tahliyesini istedi.

"BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Duruşmaya katılmayan Yasemin S. ise, daha önceki ifadesinde, babasının tıpkı duruşmada olduğu gibi alâkasız şeyler anlatıp bunlara inandığını, olay tarihinde herhangi bir borcu olmadığını, daha önceki dönemlerde babası için çektiği bir kredi borcunun olduğunu, ancak babasının bu borcu ödediğini belirtti.

Genç kız, "Babam sürekli beni, annemi ve halamı ölümle tehdit ederdi. Ben annemle aynı odada uyuyordum. Gece babam odamıza girdi, ışığı açtı ve elindeki bıçakla bana saldırmaya başladı. Önce kalbimi hedef aldı, daha sonra akciğerlerime, sırtıma defalarca bıçak sapladı. Ben kaçıp banyoya gittim, oraya da gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. O esnada çok kan kaybettiğim için iki yatağın arasına düştüm. Babam başımda sigara yaktı. Anneme ambulansı aramasını söyledim. Ambulans gelip beni aldı, daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Babamdan şikayetçiyim. 4 gün yoğun bakımda olmak üzere 18 gün hastanede yattım. Vücudumda kalıcı hasarlar oluştu. Akciğerlerimde sıkıntı var. Herkes anne baba olamıyor, ben artık onun kızı değilim" diye konuştu.

Mahkeme, Mehmet Adnan S’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden istenilen raporun gelmediğini belirterek, sanığın tahliye talebini kabul etmeyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)

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Bursa yaralama

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