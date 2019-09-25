Bursa'da özel araçta sigara içenlere uygulama!

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususî araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ



İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de ABD ziyareti öncesinde sigara mücadelenin artacağını vurgulayarak "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz." diye konuşmuştu.

Kaynak: İHA

