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Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu

16.05.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan Muammer Yolcu (37), olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak gözden kayboldu. AFAD, Jandarma ve ANDA arama kurtarma ekipleri, Yolcu'yu bulmak için çalışmalara başladı.

Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuruyemişçilik yapan, bir dönem ilçede yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan evli ve bir çocuk sahibi Muammer Yolcu, bugün saat 15.00 sıralarında Gürle Dağı'ndan paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle paraşütkün kontrolünü kaybeden Yolcu, gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve ANDA ekipleri, Gölyaka, Akharem, Gürle köyleri bölgesinde arama çalışmaları başlattı. Bölgede havanın yağışlı olmasından dolayı çalışmalar güçlükle sürdürüyor.

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"TELEFONU ÇALIYOR AMA CEVAP VERMİYOR"

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan Muammer Yolcu (37), olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu. Yolcu için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK ve ANDA gibi gönüllü, kurtarma derneklerinden oluşan 500 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışmasına başladı. Yolcu'nun aranması çalışmaları termal dronla da yürütülürken, JAK'a bağlı arama kurtarma köpeği de grupta yer aldı. Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, Yolcu'nun telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini belirtti. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saat 16.00 itibarıyla yamaç paraşütçüsünün hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğu bilgisini aldık. Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini konuyla ilgili bilgilendirdik. Biz de görgü tanıklarıyla yaptığımız görüşmelerden aldığımız son bilgilere göre, ekipleri o noktaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla 500'den fazla arama kurtarma personeli var. Köpeklerle birlikte yoğun olarak arama çalışması devam ediyor. Kendisini de yakından tanıdığım arkadaşımıza sağ salim kavuşacağımıza inanıyorum. Telefonu çalıyor ama cevap vermiyor. Kendisi sağlıklı mı, değil mi o noktada bir bilgimiz yok. Görgü tanıklarıyla görüştük. Tam yoğun sağanağın olduğu zaman paraşütün havada döndüğünü fark etmişler. Daha sonra Kaynak mevkisinde çoban arkadaşımız o bölgeden geçtiğini görüyor. O noktada arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu. (DHA)

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