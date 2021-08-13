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  4. Bursa’da parkta bulunan ceset dehşete düşürmüştü! Ölüm nedeni belli oldu

Bursa’da parkta bulunan ceset dehşete düşürmüştü! Ölüm nedeni belli oldu

13.08.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir parkta cansız bedeni bulunan şahsın yüksekten atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Bursa’da parkta bulunan ceset dehşete düşürmüştü! Ölüm nedeni belli oldu

Bursa’da geçen akşam İlçesi Kamberler Parkının yakınında yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsı gören vatandaşlar 112’yi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çağlı güvenlik tedbiri aldı. Olay yerine intikal eden Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler ve Olay Yeri İnceleme ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın T.Y. olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın yüksekten atlayarak intihar ettiğini tespit etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa
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