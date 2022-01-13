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  4. Bursa'da pes dedirten olay! Otobüsü birbirine katıp avazı çıktığı kadar bağırdı

Bursa'da pes dedirten olay! Otobüsü birbirine katıp avazı çıktığı kadar bağırdı

13.01.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen olayda otobüste maske takmayan kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Otobüs hareket etmeyince telefonuna sarılan pişkin kadın, "yolcuları bekletiyor, öğrencileri okullarına geç bırakıyor diyerek" şoförü şikayet etti. Maskeli diğer yolcuların tepkisi üzerine daha da sinirlenen kadın avazı çıktığı kadar bağırıp etrafa hakaretler savurdu.

Bursa'da belediye otobüsüne maskesiz binen kadın, maske takması istenince ortalığı ayağa kaldırdı. Otobüsü hareket ettirmeyen şoföre sinirlenen maskesiz kadın telefonuna sarılıp bir de "haklıymış" gibi şoförü şikayet etti.

İlginç olay Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj ile Alaşar Mahallesi hattındaki 17 numaralı belediye otobüsünde yaşandı. Sabah erken saatlerde otobüse maskesiz binen bir kadın; otobüs şoförü tarafından maskesini takması hususunda uyarıldı.

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UYARILAR UMURUNDA OLMADI

Maske takmak istemeyen kadın; şoförün uyarılarına rağmen yolcuların sağlığını tehlikeye atıp otobüse binip yerine oturdu. Duruma önce şaşıran otobüsteki maskeli diğer yolcular da kadından maske takmasını isteyince tartışma yaşandı. Kadın tüm yolculara ve otobüs sürücüsüne rağmen maske takmamakta direnince şoför kadından aşağıya inmesini; aksi taktirde otobüsü hareket ettirmeyip polis çağıracağını belirtti. Buna rağmen maske takmayacağını avazı çıktığı kadar bağırıp dile getiren kadın sanki "haklıymış" gibi cep telefonuna sarılıp BURULAŞ'ı aradı.

bursa

''MASKE TAKMADIĞIM İÇİN OTOBÜS HAREKET ETMİYOR''

Maskesiz kadın; "Şoförünüz maske takmadığım için otobüsü hareket ettirmiyor. Öğrencileri okullarına ve onlarca kişiyi gidecekleri yerlere geç bırakıyor. Buna hakkı yok, otobüsü hareket ettirmek zorunda. Maske takmak zorunda değilim" diyerek telefonu kapattı.

Kadının hem suçlu hem güçlü tavrına daha da şaşıran yolcular ne yapacaklarını şaşırdı. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kadının otobüsten inip inmediği merak konusu oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maske Bursa
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