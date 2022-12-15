Bursa'da pes dedirten olay! 'Sigara kullanmıyorum' dedi, karnından bıçaklandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Özfidanlık Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen M.A.'nın yanına, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yaklaşıp, sigara istedi. "Sigara kullanmıyorum" diyerek yoluna devam etmek isteyen M.A.’nın önünü kesen şüpheli, "Yalan söylüyorsun" deyip, karnına bıçak sapladı. Şüpheli kaçarken, kanlar içinde kalan Muhammet A.’nın yardımına çevredekiler koştu.

KARNINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., karnındaki bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bıçak karnından çıkarıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Muhammet A.’nın tedavisinin Çocuk Cerrahi Servisi’nde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan M.A.’nın, Mahmudiye Mahallesi’ndeki mobilya imalathanesinde ailesine destek olmak için çırak olarak çalıştığı belirtildi. İş yerinden mesai bitimi çıkan M.A. evine giderken olayın meydana geldiği öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.

(DHA)

