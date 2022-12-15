HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da pes dedirten olay! 'Sigara kullanmıyorum' dedi, karnından bıçaklandı

Bursa'da pes dedirten olay! 'Sigara kullanmıyorum' dedi, karnından bıçaklandı

15.12.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 17 yaşındaki çocuk kendisinden sigara isteyen kişi tarafından "Sigara kullanmıyorum" dediği gerekçesiyle bıçaklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, ailesine destek olmak için mobilya imalathanesinde çırak olarak çalıştığı, olayın da iş dönüşü gerçekleştiği öğrenildi.

Bursa'da pes dedirten olay! 'Sigara kullanmıyorum' dedi, karnından bıçaklandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Özfidanlık Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen M.A.'nın yanına, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yaklaşıp, sigara istedi. "Sigara kullanmıyorum" diyerek yoluna devam etmek isteyen M.A.’nın önünü kesen şüpheli, "Yalan söylüyorsun" deyip, karnına bıçak sapladı. Şüpheli kaçarken, kanlar içinde kalan Muhammet A.’nın yardımına çevredekiler koştu.

bi

KARNINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., karnındaki bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bıçak karnından çıkarıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Muhammet A.’nın tedavisinin Çocuk Cerrahi Servisi’nde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

bick

Öte yandan M.A.’nın, Mahmudiye Mahallesi’ndeki mobilya imalathanesinde ailesine destek olmak için çırak olarak çalıştığı belirtildi. İş yerinden mesai bitimi çıkan M.A. evine giderken olayın meydana geldiği öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Film gibi olay! Tek hamleyle köyün tabelasını değiştirdiFilm gibi olay! Tek hamleyle köyün tabelasını değiştirdi
Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul için kritik tarih: "4-5 gün etkili olacak"Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul için kritik tarih: "4-5 gün etkili olacak"
Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.