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Bursa'da piknik yapan kadın, üzerine yıldırım düştüğü için ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:47 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Deydinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle piknik yapan talihsiz kadın, üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Bursa'da piknik yapan kadın, üzerine yıldırım düştüğü için ağır yaralandı

Olay, Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yaparken aniden yağmur bastırdı. Bu sırada 30 yaşındaki Utku U., yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı. Talihsiz kadının üzerine bu sırada yıldırım düştü.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan talihsiz kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olan Utku U. Bursa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı. (DHA/İHA)

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Bursa Piknik yıldırım çarptı

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