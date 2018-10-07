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Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında 1,5 saatte kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Tesis yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangı!

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki Hurda ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek, tesisin büyük bölümünü sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 20 itfaiye aracı ve tanker ile 55 itfaiye eri sevk edildi.

Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında kepçeler ve iş makineleriyle de duvarlar yıkıarak, itfaiye ekiplerine yardımcı olundu.

Polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi bir süreliğine trafiğe kapattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tesis, kullanılamaz hale geldi. Bölgede AFAD, itfaiye, AKUT, polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Bursa plastik geri dönüşüm tesisi yangın fabrika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamlar artik bas edemiyor yakiyor sigortadan parayi aliyor ama ulkede kriz yok piskolojik
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