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Bursa'da polis memuru, eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırmıştı! 'Profesyonelliğimi son ana kadar korudum'

28.03.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da polis memuru Bilal Ağır, eski eşi ve yanındaki arkadaşını öldürmüştü. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapsi istenen Ağır'ın yargılanmasına başlandı. 32 yıllık polis memuru olarak görev yaptığını belirten Ağır, "Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum" dedi.

Bursa'da polis memuru, eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırmıştı! 'Profesyonelliğimi son ana kadar korudum'

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, geçen yıl 12 Şubat’ta Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın'ı darp edip, ardından da tabancayla kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içinde yığıldı. Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de bu sırada yoldan geçen Şeyma Ünlü'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasemin Ağır ve Yahya Aydın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Bilal Ağır ise tutuklandı.

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TELEFON EDİP YEĞENİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Bilal Ağır'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Bilal Ağır, maktul Yasemin Ağır'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, taraf avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu vekilleri katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen, Yasemin Ağır’ın teyzesi Firdevs Ulutaş, sanığın olay günü kendisine telefon ettiğini ve yeğenini vurduğunu söylediğini belirtti.

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"PROFESYONELLİĞİMİ SON ANA KADAR KORUDUM"

Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan Bilal Ağır, 32 yıllık polis memuru olarak görev yaptığını belirterek, eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğini son ana kadar koruduğunu söyledi. Maktul Yahya Aydın'ın üzerinde silah olduğunu düşündüğünü belirten Bilal Ağır, "Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim. Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydim” dedi.

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Şeyma Ünlü'nün ilgisi olmadığı halde yaralandığı için üzüntü duyduğunu söyleyen Bilal Ağır, mermi isabet ettiği gerekçesiyle zarar gördüğü belirtilen ambulansın zararına ise kendisinin sebep olmadığını düşündüğünü, ancak yine de zararı karşılayabileceğini ifade etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı haziran ayına erteledi.

(DHA)


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