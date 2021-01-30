Bursa’da polise ateş açan şüpheli tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, vatandaşlar dükkanda elinde silah olan bir şahsın olduğu ihbarında bulununca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha önce adam yaralama da dahil bir çok suçtan sabıkası olduğu belirlenen A.A. (25) isimli şahıs polis ekiplerini görünce elindeki silahla polislere doğru ateş etti. Şahsın ateş etmesi üzerine polisler tedbir aldığı esnada A.A. önünde bulunduğu tamirhane dükkanına kaçtı. Olay sonrasında polis ekipleri dükkanın etrafını çevirdi. Çelik yelek giyip şahsı ikna etmek için bir süre çaba gösteren polis daha sonra kontrollü bir şekilde dükkana girdi.

ARKA KAPIDAN KAÇTI

Polisler tamirci dükkanına girdiklerinde şahsın arka kapıdan kaçtığını tespit etti. Emniyet Müdürü Sadık Elden’in de inceleme yaptığı olayla ilgili olarak polis ekipleri uzun süre bölgede dükkan ve depolarda şahsı aradı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay yeri ekipleri dükkan etrafında inceleme yaptı.