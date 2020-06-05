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Bursa'da polisi şehit eden zanlı suç makinesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Bursa'da, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'ı (37) şehit eden T.A.’nın (40), kasten adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi emniyette 16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bugün adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin daha tutuklanmasıyla, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 5'e çıktı.

Olay, pazar günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, taraflara biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Bu sırada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'a isabet etti.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı. ​Başına saçmalar isabet eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, ​Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Aynı hastanede tedaviye alınan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç da kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Erdal Bozkurt'un ise durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kavgaya karıştığı iddiasıyla 22 kişi, suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Şehit polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi, pazartesi günü Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10’u, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silahı ateşlediği belirlenen T.A. ile H.D. (22) ve E.U. (30) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. T.A.'nın olaydan önce kasten adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlardan emniyette 16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLU SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K. (27) ve Y. F. (20) tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e çıktı.

DHA

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