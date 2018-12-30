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Bursa'da pompalı dehşeti! Polise ve komşularına kurşun yağdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 06:10 | Son Güncelleme

Bursa'da köpek beslediği için komşuları ile tartışan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs gece saatlerinde pompalı tüfek ile komşularına ve kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi uzun namlulu silahlar ile sokakta güvenlik çemberi oluşturdu. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Bursa'da pompalı dehşeti! Polise ve komşularına kurşun yağdırdı!

Olay Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi 5. Ay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce köpek beslediği için komşuları ile tartışan Yaşar G. (40) gece saatlerinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra eve geldi.

Evde bulunan pompalı tüfeği alarak tartışığı komşularını kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan çevredeki diğer vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis saldırgan şahsı sakinleştirmek istedi fakat alkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerine de ateş açtı.

Polis ekipleri uzun namlulu silahlar ile sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polislerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası ardından şahıs elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Emniyete götürülmek üzere evden çıkarılan Yaşar G. komşularına bilerek ateş açtığını ve pişman olmadığını belirtti.

Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken polis olay ile ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa pompalı tüfek saldırı

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