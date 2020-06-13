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Bursa'da pompalıyla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanma anı böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2020 17:40 | Son Güncelleme

Bursa’da pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan otomobildeki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'nde cadde üzerinde otomobilden havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Sokak aralarına giren otomobili durdurmak için kontrol noktaları oluşturdu. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından otomobil Suyolu Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Otomobil sürücüsü Ali B. (35) ile yanındaki Yaşar Y. (33) gözaltına alındı.

YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelilerin havaya ateş açtıkları pompalı tüfek de otomobilde bulundu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

(DHA)

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