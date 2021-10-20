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  4. Bursa’da rehine krizi! Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

Bursa’da rehine krizi! Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

20.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve kıskançlık krizine giren bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle rehin alarak polis ekiplerine direndi. İlk anne ve 2 çocuğunu kurtaran polis ekipleri, daha sonra eli silahlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa’da rehine krizi! Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

Olay, Yıldırım’a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Abdülkerim B. (34) ve eşi Esra B.(30) tartışmaya başladı.

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ÖNCE ŞİDDET UYGULADI, SONRA REHİN ALDI

Uyuşturucu maddenin etkisiyle saldırganlaşan Abdülkerim B., Esra B.’nin kendisini aldattığını iddia ederek şiddet uyguladı. Esra B., polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada yatak odasından av tüfeğini alan Abdülkerim B., eşi Esra B. ile 2 çocuğunu rehin aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerini mahallede gören Abdülkerim B., ekiplere bir süre direndi. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Müzakereci polis Abdülkerim B.’yi ikna etmeye çalışırken, çelik yelekli ve uzun namlulu polis ekipleri, Esra B. ile 2 çocuğunu kurtardı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından eli silahlı Abdülkerim B. gözaltına alındı. Abdülkerim B.’nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve olay esnasında madde etkisinde olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Bursa
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