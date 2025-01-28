Bursa'da rehine krizi! Dün öğlen başladı, 15 saati aştı... İki çocuğunu da bırakmıyor

Bursa'da İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

YANICI MADDEYLE EVİ YAKTI

Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti.

2 ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G, elindeki bıçakla 2 çocuğunu rehin aldı.

Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi.

15 SAATİ AŞTI... İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G'yi ikna çalışması sürüyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır