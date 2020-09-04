HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

Bursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bursa’da şafak vakti düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli ve 9’u Bursa’da olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 adet cep telefonu, 14 bin 600 lira ve 100 dolar, 1 adet polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 13 adet fişek, 1 adet bilgisayar harddisk, 3 adet flash disk, 1 adet micro disk, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 44 fişek ele geçirildi. Emniyete getirilen 8 kadın sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kadınları fuhşa zorlayan 11 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılırTrump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılır
Rusya ve Çin'deki koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklamaRusya ve Çin'deki koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama
ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranıALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı
En Çok Okunan Haberler
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
MasterChef’te kazanan belli oldu!
MasterChef’te kazanan belli oldu!
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan Diyarbakır açıklaması: Yüzde 49 oranında düştü
Bakan Koca'dan Diyarbakır açıklaması
'Pes' dedirten dolandırıcılık! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar
'Pes' dedirten dolandırıcılık! Sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Prof. Dr. Ceyhan'dan Rusya ve Çin'in bulduğu koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama
Rusya ve Çin'deki koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama
Korkutan açıklama! 'Yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu'
Korkutan açıklama! 'Yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu'
Antalya'da Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu: Topları dahi bozulmadan gömülmüş
Antalya'da Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu: Topları dahi bozulmadan gömülmüş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.