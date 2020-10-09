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Bursa'da sağanak ve dolu yağışı: Araçlar yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçların yollarda kaldığı kentte yağışın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Bursa'da sağanak ve dolu yağışı: Araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve dolu uyarısında bulunduğu illerden biri olan Bursa'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mudanya ve Gemlik’te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Trafik aksarken, polis ekipleri sürücülerle vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Orhangazi ilçesinde de belediye, cami hoparlörlerinden anons yaparak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü Bursa’da yağışların, gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. (DHA)
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