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Bursa'da sahte içki kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi

15.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı 11'e yükseldi. Olayla ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı.

Bursa'da sahte içki kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Bursa'da dün bir evde sahte alkol içtikten sonra zehirlenen Şakir Ç. (56), Erol O. (56) ve N.Ç.'nin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Tedavideki 11 kişiden 3 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Raif A.’yı (46) gözaltına aldı. Araştırmalarına devam eden ekipler, sahte içkilerin İzmir’de yapıldığı ve oradan buraya gönderildiğini tespit etti. Yapılan operasyona sonucu, İzmir'de sahte içki satışı yapan O.Y. de (51) yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-İHA

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Bursa sahte içki

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