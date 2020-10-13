Bursa'da şaka gibi olay: 12 yıl önce ölen adama köprüden ve otobandan kaçak geçiş cezası geldi

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çakırca mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Akın, eve gelen ceza makbuzlarını görünce hayatını şokunu yaşadı. 12 yıl önce vefat eden babası Şahin Akın'a (72) ait 16 KE 323 traktörün 2 kere otoban ve bir kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ücret ödemeden geçtiği için ihlal yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

"TRAKTÖR 7-8 YILDIR HURDA"

Ceza makbuzunu eline alan Şahin Akın’ın oğlu Ali Akın, şoka girdi. Akın, “Traktör 7-8 yıldır hurda bir şekilde bahçede yatıyor. Babam 12 yıl oldu vefat edeli. Daha önceden de bir kez daha köprüden kesme cezası geldi” dedi.

Ali Akın ceza için Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’na itiraz dilekçesi verirken, gelecek cevabı şimdi merakla bekliyor.

(İHA)

