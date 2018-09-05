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Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:55 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde salıncağın ipi boğazına dolanan 8 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. Tek başına sallanan ve zor durumda olan çocuğu gören karşı komşuları anne Metap Ö.'ye bağırarak durumu haber verdi. Hemen çocuklarının yardımına koşan aile çocuğun boynuna dolan ipi çıkararak 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Küçük kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi Mahallesi'nde oturdukları evin terasında 8 yaşındaki Busenur Ö. salıncakta yalnız olarak sallanmaya başladı. Küçük çocuğun boyuna sallandığı salıncağın ipi dolandı.

BOYNUNA DOLANAN İPİ ÇIKARIP HASTANEYE KALDIRDILAR

Bu sırada çocuğu gören karşı komşuları anne Metap Ö.'ye bağırarak durumu haber verdi. Hemen çocuklarının yardımına koşan evdekiler çocuğun boynuna dolan ipi çıkararak 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen sağlık görevlileri uzun süre nefessiz kalan çocuğa ilk müdahaleyi burada yaparak tekrar hayata döndürdü. Daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Busenur Ö. burada tedavi altına alındı.

KÜÇÜK KIZIN DURUMU KRİTİK

İlk tedavisi burada yapıldıktan sonra durumu kritik olan küçük kız Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (İHA)


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Bursa Salıncak İp

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