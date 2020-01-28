Bursa'da 'şap' krizi! Çiftlik karantina altına alındı!

Besi çiftliklerinde bulunan hayvanların şap aşılarının düzenli olarak yapıldığı bildirilirken, ilçenin geçiş güzergahında bulunması ve sevkıyatların yoğun şekilde olmasından kaynaklanabileceği bildirildi.

İlçenin Atariye, Dere, Fevzidede, Hamzabey, Lalaşahin, Orta, Yenidere, Züferbey ve Ovaazatlı olmak üzere 9 mahallesine koruma kararı alınırken, Aliseydi, Aralık, Ayaz, Behram, Çördük, Demirdere, Demireli, Derecik, Doğancı, Garipçetekke, Güllüce, Hamidiye, Hisaraltı, İlyasçılar, İncilipınar, Kadirçeşme, Kapaklıoluk, Karaoğlan, Kayabaşı, Keltaş, Kumkadı, Lütfiye, Atatürk, Selimiye, Şevketiye,Vıraca, Orhaniye, Ormankadı, Tatkavaklı, Tepecik, Üçbeyli, Yalıntaş, Yamanlı ve Yeşilova ile birlikte toplam 35 mahalleye de gözetim kararı çıktı.

Öte yandan karantina bölgesinde bulunan 3 adet mezbahada kesimlerin devam edeceği öğrenilirken ilçenin hayvan pazarı da geçici süreliğine kapalı tutulacak. (İHA)

