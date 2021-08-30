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  4. Bursa’da şaşırtan anlar! Başıboş at ana yolda trafiği birbirine kattı

Bursa’da şaşırtan anlar! Başıboş at ana yolda trafiği birbirine kattı

30.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bağlı olduğu arabada boyunluğu koparıp firar eden bir at, ana yola çıkıp trafiği kilitledi. Dakikalarca İzmir Bursa kara yolunda koşturan at yorulmak bilmedi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Ataevler Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sahibi belli olmayan at trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaklaşık 10 kilometre boyunca koşturdu.

Atı gören sürücüler kaza yapmamak için büyük çaba sarf etti.

Sahipsiz başıboş atın yola çıkması sürücüleri çileden çıkardı. Atın hızla koşmasını kaydeden sürücüler şaşkınlıklarını da gizleyemedi.

Bir sürücünün ise seyir halindeyken elleriyle kovalamaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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