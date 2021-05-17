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  4. Bursa'da şaşırtan manzara! Tekerlek asfaltın içine girdi

Bursa'da şaşırtan manzara! Tekerlek asfaltın içine girdi

17.05.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hafriyat yüklü traktörün sol arka tekerleği, seyir halindeyken yol çökmesi nedeniyle asfalta gömüldü.

Bursa'da şaşırtan manzara! Tekerlek asfaltın içine girdi

Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esatbey Caddesi’nde meydana geldi. Bülent Atabey (50) yönetimindeki hafriyat yüklü traktör, sokağa dönerken yol çöktü. Traktörün römorkunun sol arka tekerleği çukura düştü.

RÖMORK BOŞALTILINCA ÇIKARILABİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilme riski üzerine traktörün römorkuna demir direkle destek sağladı. Römorkun boşaltılması için kepçe çağırıldı. Molozların başka bir traktöre yüklenmesinin ardından, römork çöken yoldan çıkarıldı.

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DHA

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