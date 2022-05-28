HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da şaşkına çeviren anlar! 3 bin liralık ödül için metrelerce börek yediler: Hedefim 16 metreydi

Bursa'da şaşkına çeviren anlar! 3 bin liralık ödül için metrelerce börek yediler: Hedefim 16 metreydi

28.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç manzaraların yaşandığı yer Bursa. 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar ödülü kazanmak için birbiriyle yarışırken birinci olan kişi 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yedi. Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum'' dedi.

Bursa'da şaşkına çeviren anlar! 3 bin liralık ödül için metrelerce börek yediler: Hedefim 16 metreydi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Bazı yarışmacılar birinci olmak için yoğun mücadele verdi. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. Yarışmada derece alan yarışmacılara ödülleri işletme sahibi tarafından verildi.

YARIŞMA İÇİN 1,5 GÜNDÜR BİR ŞEY YEMEMİŞ

Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.

AW630886_03 (1)

Börek yeme yarışmasının geleneksel hale geldiğini belirten işletme sahibi Hasan Acar, "Yarışmayı bu yıl 7'inci kez düzenliyoruz. Yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden 49 kişi katıldı. 10 dakikada 15 metre 60 santim börek yiyen arkadaşımız birinci geldi ve 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. 15 metre 60 santim börek 6 kilo börek yapar, birinci olan arkadaşımı tebrik ediyorum. En uzun börek yeme yarışması bizde. Bu rekoru kimseye bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

AW630886_10

Yarışmaya katılan Nijeryalı yarışmacı, "Hayatımda ilk kez böyle bir yarışmaya katıldım. Yarışmada 5 metre börek yiyebildim. Börek yerken çok zorlandım, çok keyifli bir yarışma oldu" diye konuştu.

AW630886_11

AW630886_01 (1)

AW630886_06

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üşüttüğü sanıp spora başladı... Karnından çıkana kendi bile inanamadı! '7 aylık gebelik gibiydi'Üşüttüğü sanıp spora başladı... Karnından çıkana kendi bile inanamadı! '7 aylık gebelik gibiydi'
77 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı: Sevmek suçmuş77 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı: Sevmek suçmuş
Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi varDana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayeti vardı! Kulağında...

Karın ağrısı şikayeti vardı! Kulağında...

İlginizi Çekebilir

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.