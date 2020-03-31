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Bursa'da şaşkına çeviren manzara! Güneşi gören aracıyla sokağa çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrılarına uymayan vatandaşlar, güneşli havayı görünce araçlarıyla gezmeye çıktı. Şehir merkezinde yaşanan yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi. Yetkililer, evde kal çağrısını yinelerken, Bursa Pandemi Kurulu’nun ek tedbirler alabileceği konuşuluyor.

Bursa'da şaşkına çeviren manzara! Güneşi gören aracıyla sokağa çıktı

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı Bursalılar, getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkmaya devam etti. Havanın bugün de güneşli ve 18 dereceye yükselmesinin önemine dikkat çeken yetkililer Bursalılardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyerek, "lütfen evde kalın" çağrısını tekrarladı.

Bursa’da dün şehir merkezindeki insan kalabalığı, akşam saatlerinde araç trafiği gözlerden kaçmadı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bazı yolları tek şeride indirerek, otomobillerde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişi olup olmadığını kontrol etti. Bazı sürücülerin de ateşi ölçüldü. Yol kapatma ve denetim uygulamasının arttırılarak devam edeceği vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan duyarlı vatandaşlar gereksiz sokağa çıkmanın keyif olduğunu zannedenlere tepki gösterirken; denetimlerin arttırılmasını ve cezai yaptırımların uygulanması istedi. (İHA)

Bu fotoğraflar Bursa’da çekildi...Güneşi gören aracıyla sokağa çıktı

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Anahtar Kelimeler:
Bursa koronavirüs

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