HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da savcılık talimatıyla açılan bebek mezarı, boş çıktı

Bursa'da savcılık talimatıyla açılan bebek mezarı, boş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 12:40 | Son Güncelleme

Bursa'da, görevlilerden habersiz mezarlıkta kazılan ve mezar tahtasında doğum ve ölüm tarihleri ile 'Efe Aydın' adı bulunan mezar, boş çıktı.

Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı'ndaki görevliler, ‘Efe Yalçın’ isminde yeni bir bebek mezarı olduğunu fark etti. Hemen kayıtlar incelendi. Yapılan incelemede bu isimde bir kayıt olmadığı görüldü. Polise bilgi verildi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezar tahtasında doğum tarihi 16.03.2020, ölüm tarihi de 29.05.2020 olarak bildirilen Efe Yalçın adını mercek altına aldı.

Polis, kentteki tüm hastanelerin kayıtlarında Efe Yalçın adını aradı. Herhangi bir sonuç elde edilmeyince de Cumhuriyet savcılığı bilgilendirildi.

Mezarlığa gelen savcı, bebek mezarının açılmasına karar verdi. Kazılan mezarın boş olduğu ortaya çıktı.
Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Sokak ortasında dehşet! 5 lira istedi, vermeyince bıçakladıSokak ortasında dehşet! 5 lira istedi, vermeyince bıçakladı
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı iddia: Atatürk imzası gerçek değil

Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı iddia: Atatürk imzası gerçek değil

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler
Alev topuna dönüp, yokuş aşağı gitmeye başladı

Alev topuna dönüp, yokuş aşağı gitmeye başladı

İstanbul hava durumuyla ilgili son tahminler! AKOM uyardı

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı

Bursa'da sokak ortasında dehşet! 5 lira istedi, vermeyince bıçakladı

Sokak ortasında dehşet! 5 lira istedi, vermeyince bıçakladı

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekmişlerdi! Yeni gelişme

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekmişlerdi! Yeni gelişme

Dolandırıcıdan ilginç çıkış! 'Tuzağa düşmeyin'

Dolandırıcıdan ilginç çıkış! 'Tuzağa düşmeyin'

Pazarcılar tepki gösterip yere döktü, vatandaş almak için yarıştı

Yerdekileri almak için yarıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.