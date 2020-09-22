HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 21:04 | Son Güncelleme

Bursa'da, ailesiyle birlikte gezi amaçlı gittiği şelale yakınlarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanan D.E. (44), AFAD ve JAK ekiplerince kurulan halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve kızı ile birlikte Küreklidere Şelalesi'ne gezi amaçlı giden D.E. (44), şelale yakınlarında gezinirken bir anda dengesini kaybetti.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten ağaçlık alana düşen D.E., baygınlık geçirdi. D.E.'nin eşi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

D.E., AFAD ve JAK ekipleri tarafından kurulan istasyon yardımıyla halatlarla düştüğü uçurumdan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Muğla'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Davutoğlu'ndan flaş cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Davutoğlu'ndan flaş cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Duygu Çelikten toprağa verildi
Duygu Çelikten toprağa verildi
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri, BM'de İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Erdoğan'ın eleştirileri İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Bursa’da mobilya fabrikasında korkutan yangın! Binlerce koltuk küle döndü
Mobilya fabrikası alevler içinde kaldı
Muğla'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çankırı’da 2.7 şiddetinde deprem
Çankırı’da 2.7 şiddetinde deprem
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Muğla'da tekneden atılan işaret fişeyi adayı yaktı
Tekneden atılan işaret fişeyi adayı yaktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.