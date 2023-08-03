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  4. Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı

03.08.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Vural S. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Çetin K. idaresindeki servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kaza sonucu minibüsteki işçiler Saime Y., Fatma Ç., Hicran A., Tülay K. ve Yasemin E. Yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı, özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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