Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Vural S. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Çetin K. idaresindeki servis minibüsüne arkadan çarptı.
Kaza sonucu minibüsteki işçiler Saime Y., Fatma Ç., Hicran A., Tülay K. ve Yasemin E. Yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı, özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)