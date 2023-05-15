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Bursa'da servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi!

15.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan servis otobüsünün çarptığı özel halk otobüsü, bir iş yerine girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.

Bursa'da servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi!

Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İ.H.T. idaresindeki servis otobüsü, kontrolden çıkarak H.B.'nin kullandığı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.

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30 DAKİKALIK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför H.B., 30 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. H.B. ile İ.H.T, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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trafik kazası Bursa

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