Bursa'da 'seyyar' gerginliği! Çok sayıda kişi gözaltında

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile polis ekipleri, esnafın şikayeti üzerine arife günü şehir merkezindeki kaldırımlara tezgah açan seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Bir seyyar satıcı, ürünlerini zabıtanın aldığı gerekçesiyle eline geçirdiği benzini başından döküp, kendini ateşe vermeye çalıştı. İkna çalışmasıyla vazgeçirilen satıcı karakola götürüldü.

POLİS VE ZABITA EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Bazı satıcılar, araçlarını alarak ekiplerden kaçtı. Yaklaşık 30 kişilik seyyar satıcı , polis ve zabıta ekiplerine direnerek, saldırdı. Çıkan arbedede 1 polis ve 1 zabıta memuru hafif yaralanırken 10 seyyar satıcı gözaltına alındı. (DHA)

