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Bursa'da silahlı kavga! Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 07:21 | Son Güncelleme

Bursa’da, 18 yaşından küçük kızı C.K.'nin birlikte yaşadığı Savaş Güneş'in (26) evine giden Murat K., çıkan tartışma sonrası tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Savaş Güneş ağır yaralanırken, babası Ecevit Güneş (45) hayatını kaybetti. Murat K. ise olayın ardından kaçtı.

Bursa'da silahlı kavga! Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailelerin rızası olmadan bir evde Savaş Güneş ile birlikte yaşayan 18 yaşından küçük kızı C.K.'nın yanına giden baba Murat K., aralarında daha önceden husumet bulunan Ecevit ve Savaş Güneş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Murat K. yanında bulunan tabancayla Ecevit ve Savaş Güneş'e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ecevit Güneş başından, oğlu Savaş Güneş de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Baba- oğul kanlar içerisinde kalırken, Murat K. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Baba- oğul, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına isabet eden kurşun nedeniyle durumu ağır olan Ecevit Güneş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Savaş Güneş'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ise kaçan şüpheli Murat K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA/İHA)

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