Bursa'da silahlı saldırı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Ebeköy'de meydana geldi. İddiaya göre Şükrettin Y., arazilerinden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan Bahri ve Osman Satık kardeşler ile çocuklarıyla karşılaştı.

KAMYONETE ATEŞ AÇTI

58 yaşındaki Şükrettin Y., evlerine dönen aile fertlerinin olduğu kamyonete tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yaralılardan durumları ağır olan Bahri Satık (58) ile yeğeni İsmail Satık (17) yaşamını yitirirken, Osman Satık (48) ve Berat Satık (17) ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Olaydan sonra kaçan Şükrettin Y., jandarma tarafından tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (AA-DHA)



