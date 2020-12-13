HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da sokağa çıkma yasağında top oynayan çocuklara polis baskını

Bursa'da sokağa çıkma yasağında top oynayan çocuklara polis baskını

13.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa'da sokağa çıkma yasağında top oynayan çocuklara polis baskını

Bursa’da kısıtlamada halı sahada top oynarken polis otomobilinin yaklaştığını gören çocukların kaçma anı kameralara böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Bir grup çocuk cuma gecesi başlayıp pazartesi sabah saat 05.00’te bitecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen halı sahada maç yaparken evlerinde oturan vatandaşlar tarafından fark edilip polise şikayet edildi.

BİR ANDA KAÇMAYA BAŞLADILAR

Olay yerine gelen polis araçlarını fark eden yaklaşık 20 çocuk bir anda halı sahadan çıkıp kaçmaya başladı. O anlar dışarıdaki bir başka genç tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Çeşitli yerlere kaçışan çocukların ortadan kaybolmasının ardından polis ekipleri normale döndü.

Yine aynı mahallede sokağa çıkma yasağına rağmen bir parkta oturan gençlerin yoğunluğu da bu kadarına pes dedirtti.

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Esenyurt'ta kaza! Boş yolu paylaşamadılarEsenyurt'ta kaza! Boş yolu paylaşamadılar
İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Esenyurt'ta kaza! Boş yolu paylaşamadılar

Esenyurt'ta kaza! Boş yolu paylaşamadılar

Şişli'de olaylı gece! Evde eğlenen arkadaş grubu arasında silahlı kavga

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan şahıstan pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Düzce'de uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı

Ekiplerden kaçtı ama 'drone'dan kaçamadı

Ağrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdi

Ağrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdi

Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler: Teröristin destekçisine de terörist diyoruz

Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.