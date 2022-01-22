Bursa'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç olay, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kadın ve bir erkek, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Suriye uyruklu kadın ve erkek kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan erkek çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürülürken, kadın ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan erkek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı, kadının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA/İHA)



