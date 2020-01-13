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  4. Bursa'da sokak ortasında rehine krizi! Ölümle burun buruna dakikalarca bekledi!

Bursa'da sokak ortasında rehine krizi! Ölümle burun buruna dakikalarca bekledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin aldı. Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, emniyet müdür yardımcısının devreye girmesiyle ikna olarak teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan E.Y. ile H.Ç. yolda karşılaştı. Kısa süre tartıştıktan sonra H.Ç. belinden çıkardığı silahı E.Y.’nin başına dayayarak kendisini sokak ortasında rehin aldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, uzun soluklu ikna girişimi olay yerine gelen Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer ile son buldu.

Şüpheli H.Ç. elindeki silahı Uğurer’e teslim ederek polis ekiplerine teslim oldu. O anlar ise kameralara an be an yansıdı. Uzun süre rehine olarak tutulan E.Y, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyete götürülen H.Ç.’nin ise sorgusu sürüyor. (İHA)

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Bursa rehine

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