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Bursa'da sokakta dehşet! İşe giden eski eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıktı...

02.09.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Kahraman Çetinkaya (41), eski eşi Fadime Cuma'yı (40) işe giderken gördü. İkilinin konuşması tartışmaya dönünce Kahraman Çetinkaya silahıyla eski eşini başından vurup sonrasında kendi kafasına sıktı. Fadime Cuma hayatını kaybederken, Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da sokakta dehşet! İşe giden eski eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıktı...

Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl Devlet Hastanesinde temizlik personeli olan eski eşi Fadime Cuma'yı (40) işe giderken gören Kahraman Çetinkaya (41), eski eşiyle tartışmaya başladı. Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşini kafasından vurdu ardından da kendi kafasına ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİ

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Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cuma'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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