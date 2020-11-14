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  4. Bursa'da şoke eden görüntü! Öğrenciler koronavirüs yasaklarını hiçe saydı

Bursa'da şoke eden görüntü! Öğrenciler koronavirüs yasaklarını hiçe saydı

14.11.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Bursa İnegöl’de 30 bölgede sigara içilmesi yasaklandı. Bunlardan biri de okullar bölgesi. Ancak tüm denetimlere rağmen bazı öğrenciler hem sosyal mesafelerini hiçe sayıyor, hem de sigara yasağını deliyor.

Bursa Valiliği aldığı kararla koronavirüsle mücadele kapsamında İnegöl’de yoğunluğun olduğu 30 caddede sigara içilmesini yasakladı. Bu caddelerden biri de İnegöl okullar bölgesi. Polis ekipleri sık sık bölgede devriye olarak geziyor. Resmi ekipleri gören öğrenciler tedbirlerini ona göre alıyor. Polisler gittikten sonra öğrenciler yine bildiklerini okuyor.

Koronaya meydan okuyan öğrenciler maske, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak hem kendi hayatlarını, hem de sevdiklerinin hayatlarını riske atıyor. Bazı öğrencilerin okullar bölgesinde kendilerine belirledikleri alanda sigara yasağına da uymadıkları görüldü. Öğrencilerin o anları kameraya böyle takıldı.

(İHA)

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