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Bursa'da sondaj kuyusunda dehşet: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Bursa'da sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenip hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri öldü. Kuyuda sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu yakınlarındaki bir inşaat sahasında yaşandı. İddiaya göre su kuyusu için sondaj yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi kuyuya girdi ve girdikleri yerde sıkıştı.

Sıkışan işçilere yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112 , İtfaiye ve AFAD ekipleri sevkedildi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişiden isimin Yasin olduğu öğrenilen işçi kurtarılamadı.

80 metrelik su sondaj kuyusunun içerisinde sıkışan bir işçiyi ise kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Metan gazından zehirlendiği belirlenen işçi için bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kuyunun içerisinde sıkışan işçiye ulaşmaya çalışıyorlar.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sondaj su kuyusu

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