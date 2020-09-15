Bursa'da soygun sonrası yakalanan hırsız, kuyumcuya yalvardı

Mustafa Ç. isimli şahıs, kuyumcuya gelerek altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, 10 çeyrek altın ağırlındaki kulplu altını tezgah üzerine koydu. Mustafa Ç. tezgah üzerindeki altını alarak koşmaya başladı. Kuyumcu İlhan G, hemen şahsın peşinden yaya olarak koştu. Nefes kesen kovalamada hırsız Yenice Mahallesinde bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis gelene kadar kuyumcu ve vatandaşlar apartmanın kapısından ayrılmadı. Gelen polisler hırsızı kıskıvrak yakaladı.

"NE OLUR ABİ BENDEN ŞİKAYETÇİ OLMA"

Gözaltına alınan hırsızın üzerinden kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı. Zanlı, "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Polis tarafından şahıs emniyete götürülürken, kuyumcu ise şahıstan şikayetçi olmak için ifade verdi. Öte yandan şahsın kuyumcudan çıkıp kaçma anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

